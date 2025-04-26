Раскрыты требования США, которые Уиткофф привезет Путину

Если оставить бывшей Украине право на собственную армию и военную промышленность, то для чего тогда вообще затевалась СВО? Во имя чего столько наших ребят погибло?

Vladimir Lioubimcev

ДУРАКУ НЕЛЬЗЯ ДАВАТЬ В РУКИ ГРАНАТУ!! Так и с Украиной. США не совсем владеют информацией: КТО ТАКИЕ БАНДЭРОВЦЫ? НЕ понимают, или не хотят понять?