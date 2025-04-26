Соединённые Штаты намерены настаивать на том, чтобы в рамках возможного мирного соглашения между Москвой и Киевом Россия официально признала право Украины иметь собственные вооружённые силы и оборонную промышленность.
Раскрыты требования США, которые Уиткофф привезет Путину
Комментарии
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Валерий Фоменков
Если оставить бывшей Украине право на собственную армию и военную промышленность, то для чего тогда вообще затевалась СВО? Во имя чего столько наших ребят погибло?
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6 час.
Vladimir Lioubimcev
ДУРАКУ НЕЛЬЗЯ ДАВАТЬ В РУКИ ГРАНАТУ!! Так и с Украиной. США не совсем владеют информацией: КТО ТАКИЕ БАНДЭРОВЦЫ? НЕ понимают, или не хотят понять?
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1 час.
Vladimir Lioubimcev
Интересно: в США знают, что означает формулировка "нейтралитет"?
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1 час.
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