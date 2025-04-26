Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Раскрыты требования США, которые Уиткофф привезет Путину

Раскрыты требования США, которые Уиткофф привезет Путину

Соединённые Штаты намерены настаивать на том, чтобы в рамках возможного мирного соглашения между Москвой и Киевом Россия официально признала право Украины иметь собственные вооружённые силы и оборонную промышленность.

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Комментарии
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Валерий Фоменков
Если оставить бывшей Украине право на собственную армию и военную промышленность, то для чего тогда вообще затевалась СВО? Во имя чего столько наших ребят погибло?
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6 час.
Vladimir Lioubimcev
ДУРАКУ  НЕЛЬЗЯ ДАВАТЬ В РУКИ ГРАНАТУ!! Так и с Украиной. США не совсем владеют информацией: КТО ТАКИЕ БАНДЭРОВЦЫ? НЕ понимают, или не хотят понять?
Ответить
1 час.
Vladimir Lioubimcev
Интересно: в США знают, что означает формулировка &quot;нейтралитет&quot;?
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1 час.
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