Почему туристам из арабских стран так нравится в России?

За последние годы арабо-мусульманские государства изменили свое отношение к России, что привело к значительному увеличению количества арабских туристов, посещающих Москву, Казань, Санкт-Петербург и другие российские города.
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