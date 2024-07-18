Европарламент требует поддержать Молдову и Украину в процессе вступления в ЕС

Европейский парламент в среду, 17 июля, подавляющим большинством голосов принял резолюцию, «требующую адекватной поддержки Республики Молдова и Украины в процессе присоединения к Европейскому союзу и осуждающую визит Виктора Орбана в Россию».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии