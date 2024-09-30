Кеннеди-младший предупредил о последствиях победы Харрис на выборах главы США

ВАШИНГТОН, 29 сентября, ФедералПресс. Бывший кандидат в президенты США Роберт Кеннеди – младший считает, что победа на выборах вице-президента Камалы Харрис может привести к ужесточению цензуры и борьбе со свободой слова в стране.
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