Сете Фернандес: Испанская кричалка родилась из русской "Калинки"

Испанский фанат-трубач Сете Фернандес рассказал, что известная испанская футбольная кричалка "Yo soy español, español, español" основана на мотиве русской песни "Калинка", используемой болельщиками с Евро-2004, удивляя многих поклонников.
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