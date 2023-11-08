Автоэксперт Васильев заявил, что высокий утильсбор борется с серыми схемами

В интервью агентству "Прайм" автоэксперт Егор Васильев объяснил, что повышение утильсбора для автомобилей, привезенных с целью перепродажи, направлено на исключение игроков, занимающихся серыми схемами параллельного импорта, а также на стимулирование внутреннего рынка.
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