Чехия предлагает коалицию за мир на Украине: Лавров ведет переговоры с США

Президент Чехии Петр Павел предложил создать коалицию за справедливый мир на Украине. В Эр-Рияде прошли российско-американские переговоры с участием Сергея Лаврова и представителей США, направленные на возобновление и расширение сотрудничества.
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