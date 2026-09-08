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В Павловске определили чемпиона "Кубка Барнаульской Ракеты" по летнему дрифту

В Павловске определили чемпиона "Кубка Барнаульской Ракеты" по летнему дрифту

Пятый, финальный этап "Кубка Барнаульской Ракеты" по летнему дрифту стал одним большим сюрпризом. За чемпионство боролись трое пилотов — участник РДС Артем Рейзбих, победитель прошлого года Антон Шипунов и Владислав Емельянов, который начинал сезон практически "серой лошадкой", но к финалу стал одним из главных претендентов на титул.

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