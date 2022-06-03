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Самая грязная в мире река

Самая грязная в мире река

По мнению многих людей определение «самая грязная в мире река» напрямую относится к Гангу — одной из самых полноводных рек, которая берет свое начало в Западных Гималаях, протекает через северо-восточную часть Индии и впадает в Бенгальский залив.

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