Ракетными ударами ВС РФ уничтожены объекты концентрации сил ВСУ в Николаевской и Харьковской областях

В ходе специальной военной операции (СВО) России по демилитаризации Украины российской армией было нанесено несколько ударов по военной инфраструктуре ВСУ в Николаевской и Харьковских областях, сообщает информационный портал "Военное обозрение".
В ходе специальной военной операции (СВО) России по демилитаризации Украины российской армией было нанесено несколько ударов по военной инфраструктуре ВСУ в Николаевской и Харьковских областях, сообщает информационный портал "Военное обозрение".
Свежие комментарии