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Ракетными ударами ВС РФ уничтожены объекты концентрации сил ВСУ в Николаевской и Харьковской областях

Ракетными ударами ВС РФ уничтожены объекты концентрации сил ВСУ в Николаевской и Харьковской областях

В ходе специальной военной операции (СВО) России по демилитаризации Украины российской армией было нанесено несколько ударов по военной инфраструктуре ВСУ в Николаевской и Харьковских областях, сообщает информационный портал "Военное обозрение".

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