Участников ЧВК ЕНОТ судят в Москве. Им грозит до 17 лет за нападения на предпринимателей

«Ъ»: бойцам ЧВК ЕНОТ грозит до 17 лет за нападения и кражи в составе ОПГ Завершился процесс по громкому уголовному делу о создании сотрудниками московского УФСБ преступного сообщества с целью нападения и грабежа предпринимателей, замешанных в махинациях на границе.
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