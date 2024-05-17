Участников ЧВК ЕНОТ судят в Москве. Им грозит до 17 лет за нападения на предпринимателей

«Ъ»: бойцам ЧВК ЕНОТ грозит до 17 лет за нападения и кражи в составе ОПГ Завершился процесс по громкому уголовному делу о создании сотрудниками московского УФСБ преступного сообщества с целью нападения и грабежа предпринимателей, замешанных в махинациях на границе.