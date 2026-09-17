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Военное обозрение

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Запад сам вводил санкции, теперь озаботился угрозами мировой морской торговле

Запад сам вводил санкции, теперь озаботился угрозами мировой морской торговле

Говорят, что создаваемое десятилетиями рушится прямо на глазах.

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