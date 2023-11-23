Сальмонелла и перемолотые кости: Роскачество выявило опасные бактерии в популярных марках пельменей

Роскачество обнаружило перемолотые кости, сальмонеллу и большое количество микроорганизмов в популярных марках пельменей, которые продаются в российских магазинах, сообщает "ФедералПресс" со ссылкой на "ТАСС".
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