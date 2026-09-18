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Политолог назвал время перезагрузки российско-американских отношений

Политолог назвал время перезагрузки российско-американских отношений

Эксперт полагает, что США могут стать первой страной Запада, готовой к уступкам Политолог Юрий Самонкин в разговоре с изданием "Абзац" высказал мнение, что уже к 2027 году политический, торгово-экономический и культурный диалог между Москвой и Вашингтоном может существенно активизироваться.

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