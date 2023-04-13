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Министр Австрии Эдтштадлер обозначила позицию властей относительно ордера МУС по «аресту» Путина

Министр Австрии Эдтштадлер обозначила позицию властей относительно ордера МУС по «аресту» Путина

Австрия готова «задержать» президента России Владимира Путина по ордеру МУС, если он посетит страну. Об этом рассказала министр по делам ЕС и конституции при канцлерском ведомстве государства Каролине Эдтштадлер.

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