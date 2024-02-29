На пять месяцев свердловчанин лишился свободы из-за неуплаты алиментов

В Верхнепышминском районном отделении судебных приставов ГУФССП России по Свердловской области возбуждено исполнительное производство о взыскании алиментов в размере 1/4 всех видов заработка с отца на содержание несовершеннолетней дочери (2011 года рождения).
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