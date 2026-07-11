Новоселье без света. 🔹Фото от читателя Мойки78. В Россети Ленэнерго Мойке78 уточнили, что сейчас ведутся работы по возобновлению подачи электроэнергии в этот поселок под Петербургом.
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Новоселье без света. 🔹Фото от читателя Мойки78. В Россети Ленэнерго Мойке78 уточнили, что сейчас ведутся работы по возобновлению подачи электроэнергии в этот поселок под Петербургом.