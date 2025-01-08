Губернатор Бусаргин: Саратов и Энгельс атакованы БПЛА, начался пожар на предприятии

В ночь на 8 января Саратовская область подверглась массированной атаке со стороны украинских БПЛА. Обломки одного из дронов упали на территорию промышленного предприятия в Энгельсе, произошел пожар на промышленном предприятии, сообщил губернатор Роман Бусаргин.