Губернатор Бусаргин: Саратов и Энгельс атакованы БПЛА, начался пожар на предприятии

В ночь на 8 января Саратовская область подверглась массированной атаке со стороны украинских БПЛА. Обломки одного из дронов упали на территорию промышленного предприятия в Энгельсе, произошел пожар на промышленном предприятии, сообщил губернатор Роман Бусаргин.
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