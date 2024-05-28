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Царьград

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Прокуратура потребовала убрать детскую книгу Остера «Вредные советы» с полок магазинов

Прокуратура потребовала убрать детскую книгу Остера «Вредные советы» с полок магазинов

Удивительным решением отметилась прокуратура Каратузского района Красноярского края.Telegram-канал Mash сообщает, что под прокурорскую проверку попала детская книжка Григория Остера «Вредные советы» одного из сельских книжных магазинов.

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YYYYYYY XXXXXXX
Долбое...м в действии...
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