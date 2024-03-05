В "Голос" вдруг явилась Инстасамка "Но за деньги - да". И была жуть

куда смотрят власти России этих ублюдков нужно уничтожать особенно бабье это не люди а животные

Александр Ляшенко

Ту да же куда и ты и остальные,ведь всем по фигу: это меня не касается.Покупают билеты и ходят и смотрят, и слушают, т. е. кормят и поддерживают эту мразь,и потом здесь плюются.А пробовали не купить билеты?