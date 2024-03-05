Юрий Кот Тематические вечеринки в клубе, несмотря на решение суда о закрытии: приграничный Курск и его «Убежище Не так давно писал статью о клубе "Убежище 13" в городе Курске, который находится в противорадиационном укрытии.
В "Голос" вдруг явилась Инстасамка "Но за деньги - да". И была жуть
Комментарии
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Сергей Трофимов
куда смотрят власти России этих ублюдков нужно уничтожать особенно бабье это не люди а животные
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5 час.
Александр Ляшенко
Ту да же куда и ты и остальные,ведь всем по фигу: это меня не касается.Покупают билеты и ходят и смотрят, и слушают, т. е. кормят и поддерживают эту мразь,и потом здесь плюются.А пробовали не купить билеты?
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4 час.
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