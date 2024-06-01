Ближний Восток: поддержат ли иракские шииты планы Турции по уничтожению РПК?

Синджар – геополитический перекрёсток региона и незатухающая «горячая точка» Информация о согласии проиранских «Сил народной мобилизации» (PMF, Аль-Хашд аш-Шааби) на зачистку региона Синджар на севере Ирака от боевиков запрещённой в Турции Рабочей Партии Курдистана стала появляться ещё в марте, отражая одно из ключевых направлений апрельских переговоров Реджепа Эрдогана в Багдаде.