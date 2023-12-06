«Вечерняя Москва» выпустила лимитированную транспортную карту «Тройка»

Начиная с 6 декабря, в кассах станций Кольцевой линии Московского метрополитена будет продаваться лимитированная транспортная карта «Тройка», выпущенная редакцией «ВМ» в честь своего 100-летия при поддержке Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы, передала«Вечерняя Москва».