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Мода и Шоу-бизнес

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«Ни следа сожаления»: Ивлеева — о жизни после скандала, муже и новой себе

«Ни следа сожаления»: Ивлеева — о жизни после скандала, муже и новой себе

Ровно три года назад жизнь Насти Ивлеевой разделилась на «до» и «после». Скандальная вечеринка, которая прогремела на всю страну, обрушила на блогера лавину хейта, расторгла контракты и захлопнула двери телепроектов, казалось, навсегда.

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