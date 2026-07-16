«Ни следа сожаления»: Ивлеева — о жизни после скандала, муже и новой себе

Ровно три года назад жизнь Насти Ивлеевой разделилась на «до» и «после». Скандальная вечеринка, которая прогремела на всю страну, обрушила на блогера лавину хейта, расторгла контракты и захлопнула двери телепроектов, казалось, навсегда.