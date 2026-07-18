НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ТАСС

1 подписчик

ЦИК отрабатывает с избиркомами в приграничье действия при обстрелах и эвакуации

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Члены избирательных комиссий в приграничных регионах, Донбассе и Новороссии проходят подготовку к действиям при обстрелах и других нештатных ситуациях, включая эвакуацию избирателей и временную приостановку голосования.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии