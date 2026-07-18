ЦИК отрабатывает с избиркомами в приграничье действия при обстрелах и эвакуации

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Члены избирательных комиссий в приграничных регионах, Донбассе и Новороссии проходят подготовку к действиям при обстрелах и других нештатных ситуациях, включая эвакуацию избирателей и временную приостановку голосования.
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