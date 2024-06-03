Сомнолог Бузунов назвал необходимые условия для глубокого сна

МОСКВА, 3 июня, ФедералПресс. Недосыпание может привести к развитию проблем со здоровьем. Что нужно сделать, чтобы хорошо и глубоко спать, рассказал в беседе с «ФедералПресс» врач-сомнолог и доктор медицинских наук Роман Бузунов.