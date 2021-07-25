Необычная история

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Тайна Великого Сфинкса Гизы

Тайна Великого Сфинкса Гизы

Эпоха Тайна Великого Сфинкса Гизы Великий Сфинкс Гизы - самая большая и известная монолитная статуя в мире.

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Александр Романченко
"...Великий Сфинкс Гизы - самая большая и известная монолитная статуя в мире. Она также самая старая. Но ни точный возраст, ни строители построившие это чудо света неизвестны. ..."
Виктор Ершов
"...правда нанесет ущерб нынешнему мировому порядку, а общество еще не готово признать тот факт, что мы не первая технологически развитая цивилизация, населяющая Землю." Этим в наше время озабочены специалисты - профессионалы, которые давно убеждены в нашей технологической отсталости на фоне множества артефактов допотопной древности коих, менее 0,1% вместе с любознательными читателями. Молодежи это пофиг, для них главное кривляние на ТИК-ТОК. Эту фразу смешно читать и слышать из уст уважаемых людей.
Владимир Eвтушенко
Точный возраст не узнать, но следы на его лапах от затопления основания говорят о том,Ю что уже примерно 12 тысяч лет назад он уже был. Кроме того, на его боках чётко видны следы водяной эрозии от дождей, а бурные дожди в Египте были последний раз примерно 7 тысяч лет назад. Тогда уже начала умирать область, занятая ныне Сахарой, исчезли сотни рек и озёр.

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