Александр РоманченкоПрогрессТайна Великого Сфинкса Гизы Эпоха Тайна Великого Сфинкса Гизы Великий Сфинкс Гизы - самая большая и известная монолитная статуя в мире.Вернуться к статье33НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлександр Романченко"...Великий Сфинкс Гизы - самая большая и известная монолитная статуя в мире. Она также самая старая. Но ни точный возраст, ни строители построившие это чудо света неизвестны. ..."Виктор Ершов"...правда нанесет ущерб нынешнему мировому порядку, а общество еще не готово признать тот факт, что мы не первая технологически развитая цивилизация, населяющая Землю." Этим в наше время озабочены специалисты - профессионалы, которые давно убеждены в нашей технологической отсталости на фоне множества артефактов допотопной древности коих, менее 0,1% вместе с любознательными читателями. Молодежи это пофиг, для них главное кривляние на ТИК-ТОК. Эту фразу смешно читать и слышать из уст уважаемых людей.Владимир EвтушенкоТочный возраст не узнать, но следы на его лапах от затопления основания говорят о том,Ю что уже примерно 12 тысяч лет назад он уже был. Кроме того, на его боках чётко видны следы водяной эрозии от дождей, а бурные дожди в Египте были последний раз примерно 7 тысяч лет назад. Тогда уже начала умирать область, занятая ныне Сахарой, исчезли сотни рек и озёр.Комментировать
Свежие комментарии