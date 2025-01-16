WP: Трамп планирует спасти TikTok от запрета в США

Избранный американский лидер Дональд Трамп после инаугурации рассматривает возможность "спасти" социальную сеть TikTok путем указа, который позволит отсрочить исполнение закона о ее запрете или продаже на 60 или 90 дней.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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