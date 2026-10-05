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Юрист Соловьев назвал правила выезда детей за границу

Юрист Соловьев назвал правила выезда детей за границу

При выезде ребенка за границу с одним из родителей согласие второго обычно не требуется. Исключения разъяснил заслуженный юрист России Иван Соловьев, сообщает RT .

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