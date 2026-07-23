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ДНК-тесты Игоря Крутого и сын Гафта из Бразилии: 7 российских звёзд, у которых внезапно нашлись внебрачные дети

ДНК-тесты Игоря Крутого и сын Гафта из Бразилии: 7 российских звёзд, у которых внезапно нашлись внебрачные дети

Иногда известие о рождении ребёнка доходит до его известного отца лишь спустя годы, а то и десятилетия.

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