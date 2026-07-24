Минтранс выбирает дизайн нового дорожного знака для многодетных родителей

Минтранс России разрабатывает новый дорожный знак для парковочных мест многодетных семей. Министерство транспорта РФ инициировало создание специального дорожного знака, который позволит выделять парковочные места для многодетных семей.
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