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Ивановские новости

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Глава СКР Бастрыкин взял на контроль проверку после ошибочного обыска у ивановской семьи

Глава СКР Бастрыкин взял на контроль проверку после ошибочного обыска у ивановской семьи

Напомним, по предварительной информации, во время расследования кражи в июле обыск провели в квартире семьи, не связанной с уголовным делом.

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