Турция и США обсудили "схему гармонизации санкций"

Соединённые штаты и Турция договорились о новой системе работы относительно санкций против России. Как пишет Российская газета, эта тема «чрезвычайно важная», поскольку часть турецких компаний автоматически попадала под американскиеограничения из-за работы с российскими партнёрами.
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