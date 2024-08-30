Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 580 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вова Рябов
    Не знают язык историю принимающей стороны.домой по аулам"Русский друг дол...
  • Вова Рябов
    Раньше скот так клеймили.потом холопов"Кого они собирал...
  • Светлана Зуева
    Не потерпел.....вот же ж иуда....а то что удэже миллион в земле лежит,это он терпит. Никчемное туловище,простучавшее ...Зеленский не поте...

Хищения зама Шойгу - вершина айсберга. "Генерал-инноватор" похитил у России кое-что важнее денег

Хищения зама Шойгу - вершина айсберга. "Генерал-инноватор" похитил у России кое-что важнее денег

29 августа следственным органами был задержан очередной заместитель бывшего министра обороны Сергея Шойгу Павел Попов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Валерий Петров
Товарищ Попов не о беспилотниках думал, а исключительно о своем, ну очень вместительном,кармане...В наше неспокойное время многие стали понимать, почему Иосиф Виссарионович проводил чистки в армии, и не только в армии...
Ответить
17 час.
ГБ
Геннадий Бережнов
Однако драгоценное время было упущено и это важнее денег, говорит автор. Но это кому как, а Попову таки деньги важнее, которыми его снабжал бюджет! Сейчас с него вытряхивают пыль и деньги, что остались имущество трогать не можно, нажито непосильным трудом!
Ответить
17 час.

Картина дня

наверх