Хищения зама Шойгу - вершина айсберга. "Генерал-инноватор" похитил у России кое-что важнее денег

Товарищ Попов не о беспилотниках думал, а исключительно о своем, ну очень вместительном,кармане...В наше неспокойное время многие стали понимать, почему Иосиф Виссарионович проводил чистки в армии, и не только в армии...

ГБ

Геннадий Бережнов

Однако драгоценное время было упущено и это важнее денег, говорит автор. Но это кому как, а Попову таки деньги важнее, которыми его снабжал бюджет! Сейчас с него вытряхивают пыль и деньги, что остались имущество трогать не можно, нажито непосильным трудом!