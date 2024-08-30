29 августа следственным органами был задержан очередной заместитель бывшего министра обороны Сергея Шойгу Павел Попов.
Хищения зама Шойгу - вершина айсберга. "Генерал-инноватор" похитил у России кое-что важнее денег
Комментарии
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Валерий Петров
Товарищ Попов не о беспилотниках думал, а исключительно о своем, ну очень вместительном,кармане...В наше неспокойное время многие стали понимать, почему Иосиф Виссарионович проводил чистки в армии, и не только в армии...
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17 час.
ГБ
Геннадий Бережнов
Однако драгоценное время было упущено и это важнее денег, говорит автор. Но это кому как, а Попову таки деньги важнее, которыми его снабжал бюджет! Сейчас с него вытряхивают пыль и деньги, что остались имущество трогать не можно, нажито непосильным трудом!
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17 час.
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