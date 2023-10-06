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Китай

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Доля китайских брендов на российском рынке автозапчастей составляет до 60 проц. в ряде категорий

Санкт-Петербург, 5 октября /Синьхуа/ -- Автомобильные запчасти на российском рынке в некоторых категориях сейчас представлены преимущественно китайскими брендами, сообщила в четверг "Российская газета" со ссылкой на расчеты аналитиков автомобильного портала "Дром".

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