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Царьград

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Олег Бендриков: числа сделок по ипотеке в России упали до 1-2 из 8

Олег Бендриков: числа сделок по ипотеке в России упали до 1-2 из 8

Активность застройщиков в рекламе рассрочек на фоне изменений в льготной ипотеке достигла 50% рынка. Эксперт Олег Бендриков отметил рост интереса к инвестициям в недвижимость, несмотря на высокие ипотечные ставки до 22%, которые ограничивают число сделок.

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