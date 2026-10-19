В ходе патрулирования по Советскому району областного центра наряд получил информацию, что на улице Чапаева совершили кражу из квартиры – неизвестный проник внутрь и похитил телефон стоимостью 40 тысяч рублей.
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