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Минобрнауки: вузам выделят миллиарды рублей на разработки и науку

Минобрнауки: вузам выделят миллиарды рублей на разработки и науку

48 вузов из 22 регионов получат дополнительное финансирование в рамках программы «Приоритет 2030».  Это университеты, которые показали серьезные результаты в создании технологий, наукоёмких продуктов для экономики и развитии высшего образования.

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