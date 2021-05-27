Азербайджан сообщил о танках на границе и взятии в плен шести армянских солдат

Баку уверяет, что военные Армении пытались заминировать дорогу в пограничных районахМинобороны Азербайджана сообщило, что утром группа военных Армении пыталась перейти границу в сторону азербайджанского села Юхары Айрым Кельбаджарского района.
Баку уверяет, что военные Армении пытались заминировать дорогу в пограничных районахМинобороны Азербайджана сообщило, что утром группа военных Армении пыталась перейти границу в сторону азербайджанского села Юхары Айрым Кельбаджарского района.
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