- Маш, а давай жить вместе, - радостно предложил Григорий. В этот момент он как раз доедал третью порцию горохового супа.
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Но выбор она сделала правильный.
Зря Маша потратила столько времени на Григория эгоиста.