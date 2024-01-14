Собянин: карта «Тройка» стала многофункциональным помощником для москвичей

С 2013 года в Москве выпустили свыше 50 миллионов карт «Тройка». За эти годы документ стал не только удобным проездным, но и многофункциональным помощником для пассажиров, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
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