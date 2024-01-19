Задержали аферистов-оконщиков, обманувших более 20 пенсионеров в Барнауле

Убеждали в проведении ремонта пластиковых окон, в случае отказа угрожали составлением административного материала Полицейские Алтайского края задержали трех мошенников, занимавшихся обманом пожилых людей, сообщает региональное МВД.
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