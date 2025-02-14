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Роман Скворцов опубликовал фото из палаты новосибирской больницы

Роман Скворцов опубликовал фото из палаты новосибирской больницы

Спортивный комментатор и на больничной койке продолжает смотреть хоккейные матчи.Спортивный комментатор Роман Скворцов опубликовал в своём телеграм-канале фотографию из палаты больницы в Новосибирске, где он восстанавливается после недавнего инцидента.

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