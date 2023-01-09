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Сергей Шубенков: «Я подал заявку на нейтральный статус еще в прошлом году, но ее не рассмотрели. Если эта заявка уже не актуальна, то планирую начать оформлять ее по-новому»

Чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков рассказал, что планирует получить нейтральный статус.

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