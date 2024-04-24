«Люди нуждаются в заботе»: петербуржцы высказались о Весенней неделе добра – видео

Премьера фильма о хосписе состоится в Весеннюю неделю добра, которая проходит с 18 по 25 апреля. Петербург богат на отзывчивых людей, считают участники нашего уличного опроса Карина, студентка: «О Весенней неделе добра впервые узнала совсем недавно.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии