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Петербургский дневник

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«Люди нуждаются в заботе»: петербуржцы высказались о Весенней неделе добра – видео

«Люди нуждаются в заботе»: петербуржцы высказались о Весенней неделе добра – видео

Премьера фильма о хосписе состоится в Весеннюю неделю добра, которая проходит с 18 по 25 апреля. Петербург богат на отзывчивых людей, считают участники нашего уличного опроса Карина, студентка: «О Весенней неделе добра впервые узнала совсем недавно.

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