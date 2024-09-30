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Царьград

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Как Запад видит свою победу? Всё хуже, чем представлялось. "Россия - зло, а зло должно быть уничтожено"

Как Запад видит свою победу? Всё хуже, чем представлялось. "Россия - зло, а зло должно быть уничтожено"

Всё хуже, чем представлялось. Александр Михайлов объяснил, как именно Запад видит свою победу в противостоянии с Москвой: "Россия - зло, а зло должно быть уничтожено".

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