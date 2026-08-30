«Я узнала все»: Диброва вмешалась в скандал Товстика и его бывшей любовницы

Полина пообещала озвучить свою версию происходящего. Полина Диброва и Роман Товстик Социальные сетиПосле громкого интервью Ксении Собчак, в котором спортсменка и блогер Мария Эстер-Трубицына рассказала о деталях своих отношений с бизнесменом Романом Товстиком, слово взяла его нынешняя избранница — Полина Диброва.