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«Я узнала все»: Диброва вмешалась в скандал Товстика и его бывшей любовницы

«Я узнала все»: Диброва вмешалась в скандал Товстика и его бывшей любовницы

Полина пообещала озвучить свою версию происходящего. Полина Диброва и Роман Товстик Социальные сетиПосле громкого интервью Ксении Собчак, в котором спортсменка и блогер Мария Эстер-Трубицына рассказала о деталях своих отношений с бизнесменом Романом Товстиком, слово взяла его нынешняя избранница — Полина Диброва.

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