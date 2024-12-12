Родители жалуются, что краснодарскую школу, в которой произошла поножовщина, никто не охраняет

Родители жалуются, что краснодарскую школу, в которой произошла поножовщина, никто не охраняетВ Краснодаре 94-ю школу, в которой ученик порезал ножом сверстников, по-прежнему никто не охраняет, жалуются родители.
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