AntennaDaily
ЕдаСтиль жизниКиноПутешествияМода и красотаЛитератураЗнаменитости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

AntennaDaily

77 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • YYYYYYY XXXXXXX
    Кругом айзерыНовый ресторан Эм...
  • катя Подвойская (-)
    этому мастеру в психушке место, а не кафе разрисовывать всякой херн.......... Это он что так видит русский мир???????...На улице Белинско...
  • lady lyudmila
    Вот пусть там и развивается.Эмин Агаларов при...

ГРАУНД Солянка и pop/off/art представляют выставку «Вперед, к Злотникову!»

ГРАУНД Солянка и pop/off/art представляют выставку «Вперед, к Злотникову!»

Задача проекта  «Вперед, к Злотникову!» — расширить представление зрителей о художнике, за которым закреплен ореол новатора-одиночки, и, вместе с тем, обозначить преемственность идей и междисциплинарных поисков, проходящих дискретной линией из XX века в век XXI.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх