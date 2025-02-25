ГРАУНД Солянка и pop/off/art представляют выставку «Вперед, к Злотникову!»

Задача проекта «Вперед, к Злотникову!» — расширить представление зрителей о художнике, за которым закреплен ореол новатора-одиночки, и, вместе с тем, обозначить преемственность идей и междисциплинарных поисков, проходящих дискретной линией из XX века в век XXI.