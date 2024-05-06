Регионы России
ГлавнаяБлогПолитикаЭкономикаОбществоСпецпроектыНаш журнал
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регионы России

168 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Кибишева
    Володину что, своих проблем с мигрантами не хватает? Чего ждал пока народ начнет подниматься, не знал что такая пробл...Володин предупред...
  • Traveller
    Обычно чЮмоданы с наклейкой "Хрупкое" грузчики специально грохают о бетон. А если будете регистрироваться последними,...Сотрудник аэропор...
  • Игорь Овчаренко
    На Солнце зафикси...

Турпоток из России в Узбекистан вырос более чем в 10 раз

Турпоток из России в Узбекистан вырос более чем в 10 раз

Узбекистан продолжает активно развивать туристический бизнес. Согласно статистике, за последние четыре года количество поездок туристов из Российской Федерации в Узбекистан увеличилось более чем в десять раз – с 37 тысяч до 403 тысяч человек.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх