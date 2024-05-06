Турпоток из России в Узбекистан вырос более чем в 10 раз

Узбекистан продолжает активно развивать туристический бизнес. Согласно статистике, за последние четыре года количество поездок туристов из Российской Федерации в Узбекистан увеличилось более чем в десять раз – с 37 тысяч до 403 тысяч человек.
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