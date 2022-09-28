Popcaketv

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Вы будете в шоке! Ви опубликовал фото в обнимку с Чонгуком в блоге и заявил об отношениях: «Мы должны быть вместе»

Вы будете в шоке! Ви опубликовал фото в обнимку с Чонгуком в блоге и заявил об отношениях: «Мы должны быть вместе»

Ви (V) окончательно решил нас запутать. Айдол появляется на фото в анонимных профилях в объятиях Дженни (Jennie), но на собственной страничке не изменяет своим принципам и показывает нам истинную любовь к малышу Чонгуку (Jungkook)! Рассмотрим фото ниже и насладимся тем, какие неподдельные эмоции связывают вигуков! Они такие трогательные! Судя по количеству комментариев АРМИ, больше всего публике нравится то, как мужественно Золотой Макнэ обхватил своего единственного чуть выше локтя и как Тэ обнял Гуки, обхватив его шею.

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